Roberta Miranda surpreende ao responder pergunta sobre sua sexualidade

Roberta Miranda responde comentários sobre sua sexualidade e dispara: 'Eu acho divertidíssimo'

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 13h34

A cantora Roberta Miranda é discreta com sua vida íntima e já chegou a brincar que ninguém sabe qual é a orientação sexual dela. Agora, ela foi questionada sobre o assunto e manteve o mistério.

“Eu acho divertíssimo! E como já disse em outras oportunidades: 'quem experimenta de tudo, nunca passa fome”, afirmou em entrevista ao site IstoÉ Gente.

Além disso, a artista comentou sobre a tatuagem com o desenho de uma pinta que fez no rosto. “Para a surpresa de muitos, a minha famosa pinta perto da boca é uma tatuagem. Escolhi esse lugar, pois sempre quando ia posar para as fotos precisava ficar posicionando os fotógrafos sobre o meu melhor lado para os clicks, agora é simples, eu falo que o lado do sinal é o melhor, e ainda por cima, a pinta dá um charme”, afirmou.

Vídeo de Roberta Miranda fazendo a tatuagem: