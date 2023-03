Rita Lee posa agarradinha com o marido e encanta: "O casal de milhões!"

Rita Lee segue em recuperação e aparece agarradinha com o marido, Roberto de Carvalho

Aos 75 anos, Rita Lee apareceu em um momento de chamego com o marido, Roberto de Carvalho (70), em uma foto publicada nas redes sociais nesta segunda-feira, 20.

Coladinha com o amado, na imagem a cantora aparece com um singelo sorriso após passar por um longo período de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de problemas desencadeados devido a um câncer de pulmão diagnosticado em 2021.

Apaixonados, o casal está junto desde 1996 e têm três filhos, Beto Lee, Antônio Lee e João Lee. "RL&RC", escreveu ela na legenda publicação se referindo as inicias do nome do casal.

Nos comentários os fãs elogiaram a união que perpassa por décadas: "O casal de milhões!", disse um. "Esses dois se amam como simples fato de serem únicos", afirmou outro. "Parece que nossa rainha esta se recuperando. Vida longa para você Rita Lee. Linda foto do casal", elogiou um terceiro. "Todo amor que houver nessa vida, pra vocês, Ritinha!", desejou outro.

Vale lembrar que recentementeRita Lee surgiu deitada no sofá de casa, abraçada com o amado, enquanto assistiam juntos à transmissão da premiação do Oscar 2023.

EM RECUPERAÇÃO!

Após uma breve internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Rita Lee voltou para sua casa. Nas redes sociais, Roberto de Carvalho, postou uma foto da cantora e celebrou com a legenda "Home"(Lar ou casa, em inglês).

O músico chegou a tranquilizar os fãs. "Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com os efeitos colaterais dos tratamentos", avisou.