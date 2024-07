Rita Cadillac se pronuncia após 'climão' em podcast com Zilu e rebate críticas

Procurada pela CARAS Brasil, Rita Cadillac se defendeu das críticas e reforçou que sua relação com Zezé di Camargo no passado era de amizade

Rita Cadillac se pronunciou sobre os comentários negativos que tem recebido por sua entrevista no podcast de Zilu Godoy, o Café com Respostas. Procurada pela CARAS Brasil, a ex-Chacrete afirmou que não sentiu que houve constrangimento por parte da apresentadora. Na ocasião, ela revelou que Zezé di Camargo frequentava sua casa no início da carreira.

"Em nenhum momento senti Zilu constrangida pelo que falei. Acredito que talvez possa ter ficado surpresa em saber que, lá atrás, bem no início de carreira, ele tinha em minha casa um lugar para se alimentar e se sentir amparado", afirma.

Durante o podcast, Rita desabafou sobre uma mágoa que guardou do sertanejo por conta de uma brincadeira malsucedida no passado. "Sempre brinquei muito com ele, dizendo: 'Zezé, você tem que crescer um pouquinho mais, porque eu colocava salto, e ele ficava baixinho'. Aí se passaram uns anos, encontrei com ele num show e perguntei: 'e aí, Zezé, cresceu?'. Ele olhou para a minha cara e disse: 'cresci tanto que eu posso comprar um shopping inteiro'. Eu falei: 'parabéns', e dei a volta", disse.

"Quem passou por constrangimento fui eu, com a forma que ele me tratou quando nos encontramos e perguntei se ele já tinha crescido e ele me deu uma resposta completamente errada e atravessada. Sempre brincamos sobre nossa estatura, ele acabou levando para o lado financeiro, como se eu tivesse alguma dúvida do quanto ele evoluiu e melhorou de vida. Mas isso é coisa do passado", garante.

Ainda segundo Rita, apesar de algumas pessoas passarem a especular sobre um suposto envolvimento amoroso entre os dois, ela garante que tudo se tratava de amizade. "Tínhamos amigos em comum, mas nunca tivemos nada além disso: uma relação de mãe e filho. Era assim que o via", frisa ela, que por diversas vezes cedeu espaço em sua casa para o sertanejo dormir e até ajudava com o figurino.

