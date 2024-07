Rita Cadillac está abalada com exposição de suposta filha: "É doloroso"

Ex-chacrete já é mãe de Carlos Coutinho (53), fruto do relacionamento com o ex-marido, César Coutinho

Rita Cadillac (70) está abalada com a exposição da suposta filha Roberta de Freitas (50), que foi ao Domingo Espetacular, da Record, pedir um reconhecimento de maternidade. A mulher diz que ao longo dos anos foi informada pelos pais adotivos de que não era filha biológica deles e que sua verdadeira mãe seria a ex-chacrete.

Procurada pela CARAS Brasil, Cadillac revela profunda tristeza com a batalha judicial que trava contra Roberta. Ela afirma que é impossível ser a mãe da mulher e evidencia o único herdeiro, Carlos Coutinho (53), fruto do relacionamento com o ex-marido, César Coutinho.

"Isso me traz profundo desconforto e tristeza. Eu, como mulher e mãe, jamais negaria uma filha. É um momento difícil, doloroso, mas tenho fé na Justiça e na verdade", diz a ex-dançarina.

Ela está à disposição para realizar todos os exames necessários para provar que não é a matriarca da Freitas. À reportagem, a equipe de Rita afirma que ela vive um momento em que é "inviável" comentar mais sobre o assunto. O caso segue em segredo de Justiça e não tem previsão para um desfecho. Os advogados da artista devem responder por ela durante todo o processo a partir de agora.

A cantora teria sido surpreendida no primeiro semestre do ano com uma notificação judicial da reclamação de Roberta. A mulher garante ser herdeira da famosa e pretende provar isso perante ao juiz.

O caso não só surpreendeu Cadillac, mas também a família e amigos. Assim como ela, todos estão perplexos com a suposta membro da família. Apesar de todo o estresse adquirido nos últimos meses, Rita pede para que as pessoas não ataquem a suposta filha. Ela quer resolver tudo da forma mais pacífica possível.