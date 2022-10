Rishi Sunak: saiba de onde vem a fortuna do novo primeiro-ministro do Reino Unido

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, tem mais dinheiro do que o Rei Charles III. Saiba a origem da fortuna dele!

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 17h24

Substituto de Liz Truss como primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak é um homem milionário. Ele tem uma fortuna estimada em 730 milhões de libras – cerca de R$ 4,4 bilhões. O valor é maior do que a fortuna do Rei Charles III, que tem um patrimônio estimado de 300 milhões de libras – cerca de R$ 1,8 bilhão.

Ele tem uma longa carreira na área de negócios, mas conquistou uma grande parte de sua fortuna ao se casar com Akshata, filha de N.R. Narayana Murthy, cofundador de uma empresa de tecnologia. Ela tem 1% de participação na empresa do pai, o que vira em torno de R$ 3,7 bilhões.

Além disso, Sunak também teve uma carreira de prestígio. Ele se formou em filosofia, política e economia na Universidade de Oxford, fez MBA na Universidade de Stanford e trabalhou por alguns anos no banco de investimento Goldman Sachs. Ele também é sócio dos fundos de hedge, TCI e Theleme Partners.