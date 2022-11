Rihanna usa vestido ousado com recorte estratégico e agita os seguidores

Seguidores deixaram suas reações ao ver vestido sexy da cantora Rihanna nas redes sociais

17/11/2022

Nesta quinta-feira, 17, a cantora barbadiana Rihanna (34) resolveu deixar a internet pegando fogo. Em suas redes sociais, a namorada de A$AP Rocky (34) postou um vídeo mostrando seu novo vestido sexy escolhido pela famosa.

Ela aparece com seus cabelos presos, usando um batom vermelho. O que chamou a atenção dos internautas foi o vestido escolhido pela artista. Ele possui um recorte de cima para baixo na região do bumbum, deixando-o exposto, como se fosse um corset.

Além disso, ela compôs o look com botas de cano alto e luvas, marcando uma produção bem sensual.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura. “Agora espera… Com licença, senhora?”, disse uma. “Fogo, fogo, fogo! Alguém chame os bombeiros! Uau! Amo você”, exaltou outra. “Como pode ser tão absurdamente linda assim?”, exclamou uma terceira internauta.

Veja a publicação de Rihanna que acabou elevando os graus da internet com vestido super sensual com recorte estratégico:

Rihanna está de volta à música com single para filme da Marvel

Depois de seis anos sem lançar nada novo para seus fãs, Rihanna está de volta à música. A artista anunciou através de suas redes sociais em 26 de outubro, que o single “Lift Me Up” estaria disponível nas plataformas digitais. A música nova que traz Rihanna de volta a sua carreira musical após uma longa espera dos fãs faz parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, longa-metragem da Marvel, que foi lançado no dia 10 de novembro deste ano, e está nos cinemas para todos assistirem.

A canção feita por Rihanna foi escrita em forma de tributo para o falecido ator Chadwick Boseman (1976-2020), que morreu após uma luta contra um câncer. A faixa é produzida por Ludwig Göransson e Ryan Coogler.