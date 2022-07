Rico Melquiades tem conta nas redes sociais suspensa pela segunda vez

Campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades teve sua conta nas redes sociais suspensa e fez desabafo

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 17h39

No início desta semana, no dia 4 de julho, a conta do Instagram de Rico Melquiades foi suspensa. Nesta quarta-feira, 6, o campeão de A Fazenda desabafou sobre a suspensão, que já havia acontecido antes.

“Ano passado eu perdi minha conta de 3 milhões de seguidores, eu resolvi começar do zero novamente, esse mês faz um ano que estava com a minha conta nova e acontece isso”, desabafou o influenciador em seu Twitter.

De acordo com o assessor do ex-Fazenda, a rede social não deu nenhuma resposta e o influenciador terá prejuízos com a suspensão.

“Ele tinha uma campanha muito grande que ele ia postar justamente hoje”, revelou o assessor para a colunista Fábia Oliveira do site Em Off.

Confira aqui os tweets de Rico Melquiades sobre sua suspensão das redes sociais!

Ano passado eu perdi minha conta com 3M de seguidores, a resolvi começar do zero novamente, esse mês faz um ano que estava com minha conta nova e acontece isso🥺 — Rico Melquiades 🔥 (@RicoMelquiades) July 6, 2022