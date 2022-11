Rico Melquiades se irrita em loja por conta de sacolas e sai com roupas na mão

O vencedor de A Fazenda 13, Rico Melquiades se recusou a pagar por sacolas em loja de roupas e saiu com suas compras nos braços

Neste domingo, 6, Rico Melquiades (29) protagonizou uma cena hilária ao lado da modelo Erika Schneider (31) após se irritar em uma loja.

Os dois amigos decidiram ir a uma loja de roupas para aproveitarem o domingo. Porém, na hora de sair, Erika mostrou em seu Instagram levava as roupas compradas em suas mãos.

Isso porque, Rico se recusou a pagar pelas sacolas da loja. “Gente, não vou mesmo pagar. Já compro a roupa, tenho que comprar a sacola?”, questionou irritado o vencedor de reality-show.

A modelo então disse ao influenciador, que carregava sapatos e suéter, algo que o deixou pensativo: “Amigo, 50 centavos a sacola”. Mesmo assim, Rico afirmou que não iria pagar.

Treta!

Recentemente, Rico Melquiades protagonizou uma briga com a participante de A Fazenda 14 Rosiane Pinheiro.

Com muita gritaria, Rosiane disse ao humorista: “É aí que você vem parar aqui ó, na sola do meu sapato”, disparou, batendo com o salto no chão. “Você que lute, você é muito venenoso. Eu não vou deitar para você”, continuou.