Rico Melquiades revela o que aconteceu para ser internado às pressas

Rico Melquiades faz relato sobre a dor que sentiu antes de receber diagnóstico

O influenciador digital Rico Melquiades voltou às redes sociais após levar um susto com sua saúde. Na última segunda-feira, 6, ele foi levado às pressas ao hospital após sentir fortes dores na coluna. Agora, o rapaz contou que foi diagnosticado com hérnia de disco.

Em um relato nas redes sociais, Rico contou o que aconteceu quando sua coluna travou e a dor que sentiu. "Eu estou com hérnia de disco na lombar, na L3 e na L4. Eu já ouvi falar, mas não sabia o que era. Eu tive um amigo que teve e ele andava todo torto. Quando peguei o laudo, eu fui pesquisar o que era. Hérnia de disco é na nossa coluna vertebral, que tem tipo uns anéis e entre a coluna tem o disco. O disco é responsável para amortecer o atrito da coluna entre uma e outra. Esse meu disco está desgastado e pressionando a minha coluna”, afirmou ele.

Então, ele contou: "Eu acordei e fui passar minha roupa. Eu sou muito alto, tenho 1,88, tudo para mim é baixo. Me deu uma ponta, meu Deus, que dor. Quando eu estiquei meu corpo, eu travei em pé, eu fiquei duro. Eu não conseguia fazer nenhum movimento, eu saí me arrastando pela parede. Cheguei na cama e deitei. Na cama eu deitei e fiquei. A minha coluna travou, uma dor. Vocês não têm noção da dor que eu sentia. Eu saí desesperado ligando para todo mundo. Rapidamente chegou o Bruno e a minha mãe na minha casa. O Bruno ligou para a ambulância. Tomei cinco injeções, consegui ficar um pouco melhor”.

Agora, ele está sendo medicado e vai procurar um tratamento. "Fui no hospital, fiz os exames e voltei para casa. Fiquei de cama e a dor não passava. Fui novamente para o hospital e tomei mais três injeções. O médico já passou um especialista em hérnia de disco. Eu vou fazer o uso da medicação e o uso da fisioterapia”, afirmou.

Resultado da cirurgia plástica de Rico Melquiades

O ex-A Fazenda e influenciador digital Rico Melquiades surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado da cirurgia plástica que fez no rosto. Ele já contou que gastou cerca de R$ 50 mil para fazer procedimentos estéticos no rosto após receber críticas para a sua aparência.

O rapaz mostrou o resultado da cirurgia em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, e também em uma foto nas redes sociais. No procedimento, ele fez rinoplastia, afinou o rosto e também fez mudanças nos olhos e na boca.

Na legenda foto no Instagram, Rico escreveu: “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”.