Rico Melquíades acaba expulso de igreja por motivo inusitado: ‘Paquerando o pastor’

Influenciador e humorista Rico Melquíades relembra expulsão de igreja no passado e choca seguidores

Nesta terça-feira, 30, o vencedor de A Fazenda e influenciador digital Rico Melquíades usou suas redes sociais para revelar uma situação bastante inusitada que viveu quando era mais jovem. Ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories de seu Instagram, o humorista recordou o dia no qual foi expulso da igreja.

“Minha religião é evangélica. Eu não frequento a igreja hoje em dia, mas meus seguidores raízes sabem que eu já fui evangélico. Fui pra igreja batista, e eu fui expulso porque estava paquerando o pastor, mas enfim, minha religião é evangélica e eu amo a doutrina. Nada contra outras religiões”, contou o influenciador.

Hoje em dia, o influenciador digital Rico Melquíades, que venceu o reality show da Record TV, A Fazenda, vive um relacionamento sério com o também influenciador, Matheus Freire. Ao ser questionado sobre paternidade, o humorista respondeu: “Sim, pretendo ter um filho só. Vou adotar, né? Vou adotar, só não sei quando ainda, mas quero. Está nos meus planos”, revelou.

Campeão da 'Fazenda', Rico Melquiades apoia mãe confinada no reality 'A Grande Conquista'

O polêmico vencedor de A Fazenda 13, Rico Melquíades, declarou sua torcida para sua mãe, Sandra Melquíades, que faz parte do elenco do novo reality show da Record TV, A Grande Conquista. O humorista publicou uma homenagem para a mãe, passando a coroa de sua cabeça, para a cabeça da progenitora.

"Se do lado de fora, ela já deu muito o que falar… imagina dentro da Vila, do novo reality da Record. Sim, a poderosa Sandra Melquiades está em busca da sua 'A Grande Conquista' e você pode fazer isso acontecer!", escreveu o também ex-'De Férias com o Ex'. Por fim, ele pediu ajuda de sua torcida e conhecidos para ajudarem a manter a matriarca no programa: "Alô família, amigos/as e seguidores, conto com vocês! Quem disse que calada vence?".