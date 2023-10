Rico Melquiades abre o jogo sobre término com Matheus Freire

Campeã do reality 'A Fazenda 13', Rico Melquiades conversou com os fãs sobre o fim de seu relacionamento

Nesta sexta-feira, 13, Rico Melquiades usou as redes sociais para anunciar o fim de seu relacionamento com Matheus Freire. Nos Stories do Instagram, o campeão do reality 'A Fazenda 13', da Record TV, expôs que a decisão de terminar o namoro foi exclusiva do influencer.

"Em respeito a todos os seguidores que me seguem, e que torcem por mim e pelo Matheus, venho informar que não estamos mais juntos, 'decisão exclusiva dele'. Confesso que estou extremamente triste, mas vou tirar forças de onde não tenho. Amo vocês, estou muito triste, pois não sou de ferro e nem sou esses blogueiros que acabam hoje e amanhã já está com outra pessoa feliz", disse ele.

Em outra postagem, Rico rebateu os comentários de que o término era para ganhar visibilidade na internet. "Gente, vocês acham que tudo é mídia. Eu estou desesperado, quando eu me entrego a uma pessoa eu dou meu coração", lamentou o influencer, revelando que vai ficar ao lado de sua família nesse momento difícil. "Ainda estou com a paralisia facial. Tô indo ficar com a minha família e me cuidar", finalizou.

Vale lembrar que recentemente, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou uma notícia revelando que o Matheus Freire teria enviado nudes para o influenciador Mateuz Ortega, e Rico chegou a desmentir a informação. "Saiu na internet que o Matheus, meu namorado, estava mandando nudes para um cara. Acho que todo mundo que namora, que é casado, que é noivo, conhece as partes íntimas do seu parceiro. Conheço bem o negócio do meu namorado. Tive acesso a esses nudes e não é do Matheus, não é do meu namorado [...]", garantiu.

Confira o anúncio:

Rico anuncia fim do relacionamento - Reprodução/Instagram

Paralisia facial

Na última semana, Rico deu um grande susto nos fãs ao revelar que precisou ir para o hospital às pressas após seu rosto começar a paralisar. Ele revelou que chegou a fazer exames para verificar se teve um início de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

"Gente, eu ontem tive um susto muito grande, um lado do meu rosto começou a paralisar. Corri para o hospital e fiz os exames para ver se tinha início de AVC, mas foi descartada essa possibilidade", escreveu ele, que em seguida explicou o diagnóstico. "Acarretou um pico de estresse muito grande, mas hoje graças a Deus estou melhor", tranquilizou.

"Fiquei sem sentir essa parte [superior] da boca, parte do nariz e meu olho estava pesando. Corri para a emergência e fiz uma tomografia para ver tinha princípio de AVC e graças a Deus não foi. Foi por conta de um estresse muito grande", explicou ele.