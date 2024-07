Ricky Tavares alerta internautas para golpe com seu nome: "Muito cuidado"

O ator Ricky Tavares precisou usar seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 11, para denunciar que está sendo alvo de um golpe na internet

O ator Ricky Tavares precisou usar seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 11, para denunciar uma situação delicada. Ele revelou que está sendo alvo de um golpe na internet. Segundo o artista, estão usando suas fotos e seu nome para enganar fãs. "Gente, eu acordei hoje e vi esses prints aqui que acabei recebendo. É só para vocês tomarem muito cuidado com quem vocês conversam na internet. Não dá dinheiro, não encontra essas pessoas", relatou.

E uma divulgada nos stories do artista deu mais detalhes do assunto. "Soubemos de alguns perfis que estão se passando pelo Ricky em algumas redes sociais que ele nunca teve e não possui para conversar e marcar encontros. Não é a primeira vez que isso acontece; há 2 anos fizemos inclusive matéria para alguns jornais mostrando esse tipo de golpe".

"Gostaríamos de informar que as únicas redes sociais que o Ricky possui são Instagram e Twitter (x). Ambos com o mesmo nome @rickytavares. Qualquer outro perfil que não seja com esse nome não pertence ao Ricky nem à nossa equipe. Para qualquer tipo de contato, existe um e-mail que está no perfil aqui do Instagram e vai direto para nosso escritório. Portanto, por favor, não caiam nesses golpes de dar dinheiro e marcar encontros com quem vocês realmente não tiveram nenhum tipo de contato. Atenciosamente, Sales Produções", encerrou.

Ricky Tavares denuncia golpe (Reprodução/Instagram)

Essa não é a primeira vez que o ator, que viveu Inácio em Além da Ilusão, trama exibida em 2022 na TV Globo, sobre com esse tipo de situação. Em 2021, ele relatou que um perfil falso estava utilizando seu nome com o intuito de aplicar golpes em um conhecido aplicativo de paquera. ''Não tenho conta nesse app ou em qualquer outro que seja parecido", disse ele na época. Relembre!