Reynaldo Gianecchini surge em clique raro ao lado da mãe: "Lindos"

O ator Reynaldo Gianecchini está aproveitando alguns dias de descaso na Bahia ao lado da mãe

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 16h50

Reynaldo Gianecchini (49) encantou os internautas ao dividir um clique raro ao lado da mãe em suas redes sociais nesta sexta-feira, 19.

O ator, que está no elenco da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, na Netflix, está aproveitando alguns dias de descanso na praia Ponta do Curral, localizada no litoral da Bahia, e arrancou elogios dos seguidores ao surgir em uma linda paisagem ao lado de dona Heloísa.

Ao publicar o registro no feed do Instagram, o ator apenas escreveu: "Mainha", e acrescentou um emoji de coração. Os internautas rapidamente encheram a publicação de elogios. "Ah, que linda", disse uma seguidora. "Que amor vocês juntos. Dois lindos", se derreteu outra. "Que foto mais linda", falou uma fã.

Confira a foto de Reynaldo Gianecchini com a mãe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Reynaldo Gianecchini (@reynaldogianecchini)

2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica'

No começo do mês estreou a segunda temporada da série policial Bom Dia, Verônica na Netflix, e Gianecchini, que está no elenco, falou sobre a trama e a estreia em sua carreira. "É o meu primeiro trabalho no streaming e lembrando que eu costumo dar sorte em minhas estreias. Eu estreei em uma novela que foi um clássico da TV aberta, que é 'Laços de Família' e agora estou estreando no streaming em uma série muito potente, que ao meu ver também é muito importante. Traz umas discussões e temas muitos sérios pra gente discutir nesse momento", disse o ator em um trecho da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!