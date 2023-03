Reynaldo Gianecchini, Simone Zucato e mais famosos participam da campanha Cefaleia em Salvas

Celebridades apoiam a campanha de conscientização sobre a Cefaleia em Salvas, que acontece neste mês de março

Reynaldo Gianecchini, Rosi Campos, Simone Zucato, Nany People e mais famosos apoiaram a campanha Cefaleia em Salvas, que acontece no dia 21 de março. O projeto visa a conscientização sobre o diagnóstico da Cefaleia em Salvas, que é a dor mais intensa e incapacitante entre as dores de cabeça. Estima-se que existam cercade 300 mil pessoas com Cefaleia em Salvas no Brasil.

“Temos alcançado muitas pessoas que ainda não haviam tido o diagnóstico correto com essa campanha. O papel do artista é esse também. Espero que cada vez mais possamos ajudar as pessoas", informou a atriz Simone Zucato. As celebridades compartilharam fotos usando a camiseta da campanha, que traz a mensagem: 'Dor de cabeça muito forte, só de um lado, dura de 30-45 minutos, lacrimeja, não é enxaqueca: é cefaleia em salvas!'.

A neurologista Maria Eduarda Nobre também deu mais detalhes sobre a doença. "Realizamos a Campanha de Conscientização sobre a Cefaleia em Salvas todos os anos para alertar sobre os sintomas e informar que dores muito intensas, sempre do mesmo lado, com uma duração em torno de 45 min, acompanhadas de lacrimejamento, provavelmente são a Cefaleia em Salvas. O especialista indicado para diagnóstico e tratamento é o neurologista e os portadores podem contatar a Sociedade Brasileira de Cefaleia ou a Abraces (Associação Brasileira dos portadores de Cefaleia em Salvas) para localizar um especialista em sua cidade, ou até mesmo se informar sobre atendimentos em serviço público", disse ela.