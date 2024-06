Reynaldo Gianecchini revela que descobriu uma doença autoimune: ‘Muito louca’

Reynaldo Gianecchini surpreende ao relatar o que sentiu ao ser diagnosticado com uma doença autoimune nos ensaios para peça de teatro

O ator Reynaldo Gianecchini surpreendeu ao contar que foi diagnosticado com uma doença autoimune. O diagnóstico aconteceu durante o período de ensaio para a peça de teatro Priscilla - A Rainha do Deserto. Em entrevista no podcast PodDelas, ele contou que sentiu uma rigidez no corpo.

"Eu desenvolvi até uma doença autoimune muito louca que foi me paralisando as mãos, as pernas. Tive uma coisa que chama Guillain Barré, que é uma doença autoimune, que eu seu próprio sistema imunológico, os seus nervos, vão te paralisando", disse ele.

E completou: "Hoje em dia, estar no palco também é um milagre. Comecei a formigar tudo, falei: 'Cara, acho que é psicológico, meu nervosismo, meu pânico'. Mas eu nunca tive pânico. Achei que era isso, até o dia que eu não consegui mais levantar da cama, e no ensaio eu já estava caindo, sem equilíbrio".

Então, o artista contou que foi internado por um curto período e fez bastante fisioterapia. "Fiz uma pausa minúscula, continuei indo no ensaio só assistindo, e fui tentando recuperar. Muita fisioterapia, três vezes ao dia. E hoje em dia estou dançando num salto 15 no palco. Para mim é uma vitória, uma superação", declarou.

Reynaldo Gianecchini revela se pensa em voltar para as novelas

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo ao ser questionado se voltaria a fazer novelas. Longe do formato desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, ele confessou que não tem mais interesse em trabalhar nas novelas, mas que não descarta um retorno no futuro.

Em entrevista na Revista CARAS, o artista refletiu sobre a atual fase de sua carreira e a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto. Deixar de ter um contrato fixo com a Globo, por exemplo, me deu liberdade de escolher meus projetos. Não cuspo no prato que comi, mas fazer uma novela, hoje, já não me interessa", disse ele.

E explicou: "Você fica sem tempo para a vida pessoal, é uma loucura. Acho que estou ficando velho! Mas não sou fechado, posso voltar a fazer. O que quero é me desafiar em outros lugares. Vou dar até um spoiler: estou envolvido com o canto e a dança".