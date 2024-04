Reynaldo Gianecchini relembra estreia em Laços de Família: 'Os olhares eram uma loucura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini entrega ajuda de Marília Gabriela com fama repentina após Laços de Família

Reynaldo Gianecchini teve a carreira transformada após estrear em sua primeira novela, com Laços de Família, em 2000. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra lançamento da trama, fala sobre estampar primeira capa do veículo e entrega ajuda de Marília Gabriela com fama repentina.

"Eu lembro dessa foto, foi na festa de lançamento da novela. Foi muito louco, porque comecei a gravar Laços de Família e ninguém me via na rua, nada. Quando a novela estreia, virei uma pessoa conhecida. Vocês pegaram esse meu momento de transição, meus últimos dias de pessoa anônima", declara Reynaldo Gianecchini ao recordar sua primeira capa na CARAS.

"Nessa festa, foi quando percebi a dimensão de onde estava entrando, os olhares eram uma loucura. Três meses antes, eu já estava gravando e as pessoas passavam por cima de mim para chegar na Vera Fischer. Nem olhavam na cara, quase pisavam no meu pé. No dia que a gente estreia, a loucura veio para cima de mim também. A televisão é muito louca", acrescenta o ator, que viveu o personagem Edu em Laços de Família.

Para dar conta da fama repentina, Reynaldo Gianecchini explica que teve ajuda de Marília Gabriela, com quem viveu casamento de 1999 até 2006. "A Marília era uma parceira, não sei o que seria sem ela do meu lado para segurar todo esse rojão que foi estrear. Eu, que tenho essa personalidade toda reservada, de repente, virei uma pessoa pública. Contava muito com a ajuda dela, que já tinha essa vida de televisão, discreta também, mas pública". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista o ator recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: