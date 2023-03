Reynaldo Gianecchini fala sobre sexualidade: "Nunca vão me ouvir falar com quem estou"

Reynaldo Gianecchini falou sobre as diversas especulações a respeito de sua sexualidade

Reynaldo Gianecchini (50) está celebrando sua nova fase profissional e, atualmente, pode ser visto em cartaz com uma peça ao lado do filho de Antonio Fagundes (73).

Em conversa com o gshow, o artista comentou sobre as inúmeras especulações a respeito de sua sexualidade, muitas delas envolvendo boatos.

“[Os boatos] me incomodavam muito. Sempre especularam muito sobre a minha vida e 90% do que saía a meu respeito era mentira. Mas depois dos meus 40 e tantos [anos], comecei a ligar um f**-se maravilhoso, não me incomoda mais em nada“, garantiu o galã das novelas.

Gianecchini, que está solteiro há nove anos, deu um fim de vez em todos os rumores sobre sua vida pessoal.

“As pessoas ainda tentam encontrar um rótulo para a minha vida. Ok, posso ser gay, posso estar em uma relação com homem, mas não me defino só como uma coisa. Assim como posso estar em uma relação com uma mulher também. Tudo para mim é possível“, explicou o ator.

Ele ainda relata como lida com os julgamentos: “Levanto bandeira de você ser quem você é, viver a sua verdade, na sua potência. Mas você nunca vai me ouvir falar com quem estou transando“.

Reynaldo Gianecchini tem mostrado toda a sua versatilidade ao emendar um projeto atrás do outro nos últimos anos. Entrando em uma nova fase de sua carreira, agora o artista estreia no teatro com a peça 'A Herança'.

De autoria do dramaturgo estadunidense Matthew López, a montagem aborda a temática LGBTQIA+ e fala sobre o surgimento do HIV/Aids. Em sua versão brasileira, a peça será dirigida por Zé Henrique e conta em seu elenco, além de Reynaldo Gianecchini, com Bruno Fagundes (33).

"A peça é sobre a comunidade LGBTQIA+ e ela fala de uma forma muito sensível sobre essa comunidade, acho super importante. E eu e o Bruno abraçamos [o trabalho] por mil razões, para tentar humanizar também", disse ele em entrevista à CARAS Brasil.