Revoltada, filha de Gerson Brenner denuncia perseguição no prédio em que mora: "Medo"

Filha de Gerson Brenner denuncia perseguição; ela desabafou nas redes sociais e ganhou apoio dos fãs

Filha do ator Gerson Brenner, a jovem Vica Brenner denunciou nesta semana que está sofrendo perseguição no prédio em que mora ao lado da namorada, Letícia Leal. Abalada, ela fez um relato corajosos nas redes sociais.

Segundo a jovem, ela deu um selinho na namorada no elevador, o que motivou críticas do porteiro. "Sofremos um episódio homofóbico do nosso próprio porteiro enquanto a gente entrava no elevador. Quando a gente se encontrou no elevador, foi uma coincidência, demos um selinho e o nosso porteiro se sentiu no direito de ligar para gente e pedir para ela descer para conversar", disse ela.

Vica Brenner contou que as duas moram lá há um mês e que o comportamento do profissional é totalmente inadequado. "Comigo que sou mais "afeminada", ele tem comportamentos machistas, além de meio que dá em cima de mim quando pode, deixa umas coisas soltas... Hoje ele teve a infelicidade de chamar a Letícia para conversar. Chamou ela para dizer que ele queria evitar constrangimento (...) Constrangimento para quem, né? Aí que fica a dúvida", contou.

"Não o deixem ser esquecido"

Filha mais velha de Gerson Brenner, a jovem Ana Luísa Haas emocionou os fãs ao deixar uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Ela reagiu aos comentários que está recebendo após a volta do pai ao ar.

É que o canal Viva voltou a exibir Corpo Dourado, última novela do galã antes do momento dramático que viveu naquele ano de 1998 ao levar o tiro durante um assalto. Desde então, ele não consegue mais falar e nem andar.

"Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem sobre a reprise da novela do meu pai Gerson Brenner. 'Corpo Dourado' foi seu último trabalho e ele levou o tiro no dia em que gravaria o último capítulo. Obrigada de coração pelo carinho e por não o deixarem ser esquecido!", pediu ela.