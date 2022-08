Resultado do teste de DNA envolvendo Gusttavo Lima é revelado por colunista

Gusttavo Lima foi submetido a um teste de DNA após uma mulher ter dito que teria engravidado do artista, diz colunista

O cantor Gusttavo Lima se tornou assunto na internet por causa de um teste de DNA. Nesta segunda-feira, 1º, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, informou que teve acesso ao resultado do teste de DNA feito pelo artista para esclarecer um suposto caso de paternidade.

O jornalista informou que uma mulher disse ter engravidado do artista quando era adolescente e pediu o teste de DNA. O exame foi feito e o resultado foi Negativo. Gusttavo Lima não é o pai da filha da mulher, informou o colunista ao ter acesso ao documento.

No passado, Gusttavo Lima já tinha informado que não era o pai da jovem. Na época, a equipe dele informou que o artista morava em uma cidade no interior de Minas Gerais quando tinha 15 anos e não tinha ido até o interior de São Paulo, que é onde a mulher diz que engravidou.

Vale lembrar que Gusttavo Lima é casado com a modelo Andressa Suita e tem dois filhos, Gabriel e Samuel.

Colar de Gusttavo Lima foi roubado durante show

O cantor Gusttavo Lima teve um colar roubado por uma fã durante um show no último final de semana. Ao passar perto dos fãs, uma mulher puxou a corrente do pescoço do artista. No momento, o cantor reagiu surpreso, arregalando os olhos. Na sequência, ele pediu: "Calma, calma! Que isso?". Os seguranças de Gusttavo não perceberam o roubo.

O perfil Gossip do Dia compartilhou o flagra do momento, feito por uma fã. “E eu que fui tietar o Gusttavo Lima e presenciei uma fã roubando o colar dele. Ele só pediu calma e os seguranças nem perceberam”, contou ela no registro. Na web, a atitude da mulher foi criticada pelos internautas.

