Reservado, Caco Ciocler abre sua intimidade e confessa sobre casamento: 'Espalhar amor'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Caco Ciocler dá mais detalhes sobre seu casamento e fala de vida amorosa

Caco Ciocler (52) tem uma carreira consolidada no audiovisual brasileiro, são mais de duas décadas realizando trabalhos como ator e diretor de teatro, mas quando assunto é vida pessoal, o artista é bastante reservado. Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, ele abre sua intimidade e confessa sobre casamento: "Espalhar amor".

O ator é casado com a psicóloga e psicanalista Paula Cesari, os dois oficializaram a união em uma cerimônia realizada em março deste ano. Eles assumiram o relacionamento publicamente em 2019 e foram morar juntos durante a pandemia da COVID-19. Caco revela que, no começo, não queria fazer uma festa de casamento.

"Eu sempre falava para Paula: 'amor, mas a gente já é casado, pra quê?' E ela me falou uma coisa tão linda, a cerimônia não é só para a gente, é um lugar onde a gente pode renovar o nossos votos, mas é para os outros, é para a gente espalhar amor", confessa.

Ciocler e Paula se casaram em uma cerimônia judaica, onde ele reviveu tradições de sua família. O evento foi reservado, contando com a presença de amigos próximos e dos familiares dos noivos. Apesar de receoso no começo, Caco declara que ficou bastante feliz com o resultado do casamento.

"Foi muito linda, todo mundo ficou muito feliz, todo mundo que estava no casamento falou que estava com saudade de dançar, de celebrar o amor, de voltar a acreditar na união, no ser humano, foi muito legal assim", avalia.

TEMPO DE REFLEXÃO

Caco Ciocler comenta que durante a pandemia da COVID-19, ele utilizou o período para refletir sobre sua vida e relacionamento com Paula. Nesse momento de isolamento social os dois resolveram morar juntos e nunca mais se separaram.

"Eu namorava com a Paula, ela é carioca e eu paulista. Quando a gente se conheceu, eu estava fazendo uma novela [no Rio de Janeiro], quando esse trabalho acabou, eu voltei para São Paulo, só que todo final de semana eu ia para lá e ela para São Paulo. Só que quando começou a pandemia, não dava para viajar e afetivamente era um momento que a gente precisava de ajuda, ai a gente se juntou", finaliza.

