Repórter da Globo lamenta famoso caso da 'Escola Base': "destruí a vida dessas pessoas"

Em novo documentário, repórter Valmir Salaro fala sobre o caso das seis pessoas inocentes acusadas de abuso

No programa 'Encontro', o repórter veterano Valmir Salaro falou sobre o caso da 'Escola Base' e o documentário lançado sobre a história no Globo Play. À época, seis pessoas foram acusadas injustamente de abusar de crianças em uma creche.

Patrícia Poeta, apresentadora da atração, começou elogiando o jornalista: “Nessa produção, ele pede desculpas para as vítimas de uma reportagem equivocada feita nos anos 1990. Essa história acabou chocando o país na época, porém, após as investigações ficou comprovado que todos os acusados eram inocentes. Além das investigações inconclusivas da polícia, a imprensa também errou ao divulgar isso”.

Emocionado, o repórter contou os traumas que obteve com a história. “Eu sempre lembrei desse caso, porque, de uma certa forma, eu ajudei a destruir o destino e a reputação daquelas seis pessoas. Então, a vida delas mudou a partir do momento em que eu dei a primeira notícia sobre o famoso caso da ‘Escola Base’. Depois eu comecei a ver que aquelas pessoas, na verdade, foram vítimas de legistas, do delegado que acreditou em tudo, das mães que insistiram nos crimes de violência sexual contra os filhos”.

Ao produzir o documentário, o jornalista teve de remexer na história e revisitá-la em prol de pedir perdão. “Quando eu descobri que os acusados, apontados a todo momentos pelos meios de comunicação eram vítimas, eu achei que eu deveria falar sobre isso sempre e não me calar, nem jogando o erro para debaixo do tapete… Pra mim, é uma forma de pedir perdão. Eu conversei com elas quando a gente começou a fazer o documentário e confesso que foi uma conversa muito difícil, mesmo quando não estava gravando”.