Repórter chora ao ouvir última lembrança de pai cujo filho morreu em massacre

Repórter da afiliada da Globo se emocionou com entrevista de pai de criança morta em Santa Catarina

O repórter Felipe Sales da afiliada de Santa Catarina da Globo, NSCTV, não conseguiu segurar o choro ao ouvir o pai do menino Bernardo, assassinado no massacre em uma creche de Blumenau, falando de sua última memória com ele.

"Hoje ele chegou pela creche de manhã imitando um coelhinho. Eu e um amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara, fazer valer a pena todos os momentos", contou o pai aos repórteres que estavam em frente à escola, onde um homem armado com uma machadinha matou quatro crianças e deixou cinco feridas.

O jornalista, visivelmente abalado, tentou se conter para continuar passando as informações: "Falou agora ao vivo com a gente, Patrícia, o pai do menino Bernardo. Bastante emocionado... Peço perdão. Bastante emocionado com a perda do filho, ele estava lá dentro buscando mais informações",

"Compartilhou que sabe que as pessoas em redes sociais estão pedindo a morte desse homem [o assassino], mas que ele, como cristão, jamais vai comungar desse tipo de pensamento. Que ele vai tentar se sobrepor a tudo isso", continuou.

O caso comoveu a população de todo o país e diversos famosos deixaram mensagens de solidariedade.

Veja vídeo: