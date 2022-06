Renato Góes ganha surpresa da mãe em hotel durante viagem: ''Cansaço passou, amor ficou''

Ator Renato Góes recebeu presente da mãe, Regina Góes, durante viagem para gravações da nova novela 'Mar do Sertão'

O ator Renato Góes (35) recebeu uma surpresa especial em meio às gravações de seu novo trabalho nas telinhas!

O artista, que interpretou José Leôncio na primeira fase do remake da novela Pantanal, agora se prepara para viver vilão na nova novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão.

Em seu perfil no Instagram, o marido de Thaila Ayala (36) e pai do pequeno Francisco, de apenas 6 meses, se derreteu ao mostrar que ganhou um presente da mãe, Regina Góes, durante estadia em hotel no Pernambuco.

"Minha mãe é dessas! Eu chego no hotel após uma diária de Mar do Sertão no Agreste/Sertão Pernambucano e ela dá um jeito de me mandar Bolo, Farofa e Afeto em forma de Bilhete. Cansaço passou, Amor ficou. #TeAmo @reginagoes", escreveu Renato na legenda da publicação.

A trama de Mário Teixeira tem sua estreia prevista para 22 de agosto e deve ser a substituta de Além da Ilusão. A história gira em torno do mocinho, Zé Paulino, papel do ator Romulo Estrela.

