Renata Heilborn surpreende ao opinar sobre recado de Carol Barcellos: 'Caos'

Foi indireta? Renata Heilborn volta a comentar sobre suposta traição de Marcelo Courrege e surpreende ao opinar sobre recado de Carol Barcellos

Na madrugada deste domingo, 18, a repórter Renata Heilborn abriu o jogo ao comentar sobre a traição do ex-marido, o jornalista Marcelo Courrege, com sua madrinha de casamento e melhor amiga, Carol Barcellos. A comunicadora também surpreendeu ao opinar com sinceridade sobre o recado que a apresentadora deu ao vivo no 'Globo Esporte' após a polêmica.

Enquanto curtia o finalzinho de seu Carnaval nos Desfiles das Campeãs na Sapucaí, no Rio de Janeiro, Renata decidiu falar abertamente sobre o tema em uma conversa com o Splash, da Uol. A loira afirmou que está despreocupada curtindo sua solteirice e revelou que evita acompanhar as novidades envolvendo o novo casal.

“Já faz seis meses [que a traição aconteceu], estou super bem. Falei que eu ia falar sobre o que aconteceu uma vez e será a única, porque para mim já passou, todo mundo está vivendo suas vidas. Só me pronunciei mesmo porque eles também se pronunciaram, mas acabou por aqui, está tudo certo", a jornalista explicou a decisão de expor a traição.

Ao ser questionada sobre o recado da apresentadora, que finalizou o comando de uma atração global dizendo "sejam felizes", ela surpreendeu ao revelar que não considerou como indireta: "Ela fez o trabalho dela. Eu assisti, eu nem entendi a repercussão disso. Eu procuro não ficar olhando, não ficar consumindo nenhuma polêmica na minha vida. Já foi caos”, disse.

a sagacidade da carol barcellos ao encerrar o globo esporte com um SEJAM FELIZES 🗣️ pic.twitter.com/0ZBpkMxd5E — paiva (@paiva) February 14, 2024

Apesar de estar evitando a repercussão, Renata agradeceu o apoio dos admiradores: “É legal o carinho das pessoas, a troca, mas isso é complexo, não é simples. A internet transforma tudo numa coisa muito grande, maior do que na realidade é, só quer viver minha vida em paz, quero que todo mundo fique bem, está todo mundo”, declarou a jornalista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Heilborn (@reheilborn)

Por fim, a repórter entregou que continua curtindo a folia solteiríssima e não está à procura de um relacionamento sério desde que colocou um ponto final em seu casamento de 10 anos há 6 meses: "Sem amores, por enquanto. Estou vivendo, cuidando de mim. Nesse momento é o mais importante. Sou jornalista, tenho meu trabalho”, disse focada em sua nova fase.

Entenda separação de Renata Heilborn e Marcelo Courrege:

Para quem não acompanhou, o repórter da Globo Marcelo Courrege deu o que falar na web ao assumir namoro com Carol Barcellos na última segunda-feira, 12. Antes de tornar o novo relacionamento público, o jornalista viveu separação de seu casamento de dez anos com a jornalista Renata Heilborn, e seis meses depois, assumiu o namoro com uma das madrinhas da união.

O casamento dos jornalistas chegou ao fim no ano passado e, nesta semana, Renata Heilborn compartilhou um texto nas redes sociais sobre a separação com Marcelo Courrege. Na declaração, a repórter aponta a traição do então marido com ex-amiga e madrinha de casamento, que é a nova namorada do jornalista, Carol Barcellos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Courrege (@marcelocourrege)

"Primeiro ponto: meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", disse Renata. Depois da polêmica com a suposta traição, Carol fez questão de comentar o caso em resposta ao portal Leo Dias: "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", ela negou.