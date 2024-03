Renata Heilborn reflete sobre fama após expor traição de Courrege: ‘Desânimo’

Após expor traição de Marcelo Courrege, Renata Heilborn desabafa sobre reconhecimento no mercado esportivo e fama de 'mulher do fulano'

No último mês, a jornalista Renata Heilborn incendiou as redes sociais ao expor a traição de seu ex-marido, o repórter da Globo Marcelo Courrege, com sua madrinha de casamento, Carol Barcellos. Agora, a comentarista voltou a falar do assunto ao refletir sobre a repercussão do caso, além de desabafar sobre a falta de reconhecimento no mercado esportivo.

Renata, que colocou um ponto final no casamento de 10 anos após descobrir a traição, contou que teve dificuldades para fazer 'seu nome' quando começou no jornalismo, já que sempre esteve atrelada ao repórter: “Meu ex-marido já era um repórter experiente da TV Globo quando eu comecei a trabalhar lá como estagiária”, iniciou em conversa com a Quem.

“Apesar de sempre ter sido tratada com muito carinho por todos da empresa, eu percebi que meu nome tinha sido levado de mim. Não importava o que eu fazia, o tanto que eu estudava e me dedicava, eu era a 'mulher do fulano'. E tudo que eu conquistava era porque eu era 'a mulher do fulano'”, a jornalista desabafou.

Renata, filha do comentarista Carlão, que foi capitão da Seleção de Vôlei, também compartilhou que teve um caminho árduo para conquistar seu espaço antes de ganhar ‘fama’ por expor a traição do ex-marido: “Buscar reconhecimento pela minha profissão, pela minha história, parecia um trabalho sem fim", disse a jornalista.

Ao avaliar o jornalismo esportivo feminino, a comentarista confessou que fica desanimada com as diferenças: "Não é fácil para nós. Quando converso com as minhas colegas jornalistas eu confesso que me bate um desânimo. Apesar da gente ter avançado em tantas coisas, ainda há outras questões profundas que precisamos trazer à tona", relatou.

"Para nós mulheres fazer nosso trabalho com profissionalismo e competência parece que nunca será o suficiente. Nunca somos avaliadas apenas pelo que entregamos no nosso trabalho”, disse a jornalista, que agora evita expor mais detalhes sobre o fim de seu casamento e a traição do ex-marido com sua melhor amiga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Heilborn (@reheilborn)

Vale lembrar que enquanto ela curtia o finalzinho de seu Carnaval nos Desfiles das Campeãs na Sapucaí, no Rio de Janeiro, Renata decidiu falar abertamente sobre o tema em uma conversa com o Splash, da Uol. A loira afirmou que está despreocupada curtindo sua solteirice e revelou que evita acompanhar as novidades envolvendo o novo casal.

Carol Barcellos e Marcelo Courrege evitam chamar atenção:

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos foram juntos a um evento esportivo no Rio de Janeiro após toda a repercussão do início do namoro deles durante o carnaval. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois estiveram no evento Rio Open na segunda-feira, 19, mas evitaram o contato com os fotógrafos presentes no local.