Renata Canonici recebe Alice Monteiro e Manuzinha durante evento em São Paulo

Durante a última edição da Abrin – Feira Internacional de Brinquedos, a Fenzza Makeup lançou em cosméticos acessíveis para competir no segmento e divertir as crianças a partir de dez anos. A CEO Renata Canonici recebeu as influenciadoras mirins Alice Monteiro e Manuzinha para conferir as novidades.

A marca entra no segmento infantil com peças à base de água, dermatologicamente testados e aprovados pela ANVISA. Além do preço competitivo, prevê conquistar o público com itens em parceria com influenciadores e embalagens que chamam atenção, principalmente as paletas de sombras temáticas.