Relembre a última vez que Cecilia Malan esteve no Brasil com o ex-marido

Cecilia Malan foi casada com francês por sete anos antes de namorar Murilo Benício

Bastante discreta quanto à vida pessoal, a jornalista Cecilia Malan (40) se tornou assunto no último fim de semana ao compartilhar uma foto de sua filha, Olimpia (4), ao lado de Murilo Benício (52), seu atual namorado. A pequena é fruto do relacionamento da correspondente da Globo com Pierre Antoine, com quem ela esteve no Brasil há alguns anos.

Os dois não costumavam fazer muitas aparições públicas juntos. A última vez em que Cecilia Malan e seu ex-marido foram vistos no Brasil aconteceu em 2018 , há cinco anos. Na ocasião, eles vieram para o país a fim de prestigiar o lançamento do livro de Pedro Malan, pai da jornalista, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o ex-ministro da Fazenda reuniu amigos e familiares na Livraria da Travessa. Intitulado Uma certa ideia de Brasil, o livro, publicado pela editora Intrínseca, analisava a política econômica brasileira dos últimos 15 anos, reunindo artigos publicados entre os anos de 2003 e 2018. Cecilia Malan posou ao lado do ex-marido e também de sua mãe, Catarina Malan.

Neste domingo, 16, Cecilia Malan agitou a web ao compartilhar um registro de Benício e Olimpia. Na imagem, o ator e a pequena aparecem de mãos dadas enquanto fasem pose em uma rua de Biarritz, na França. Os três aproveitaram o verão europeu para tirarem alguns dias de férias e aproveitarem as belas paisagens.

Discreta com a vida pessoal, ela ainda não tinha compartilhado uma foto do namorado famoso nas redes sociais desde que o romance se tornou público. “Esses dois me fazem rir todos os dias”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal de famosos. “Vocês formam um casal lindo!”, disse uma seguidora. “Que bonitinhos!”, afirmou outra. “Que casal”, declarou mais um.

CONFIRA UMA FOTO DE CECILIA MALAN E PIERRE ANTOINE, SEU EX-MARIDO: