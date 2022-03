Reinaldo Gottino passa mal e é levado às pressas ao hospital

O apresentador do 'Balanço Geral' foi internado às pressas após passar mal na Record TV

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 16h14

Reinaldo Gottino (44) passou mal nos bastidores da Record TV nesta quarta-feira, 23.

O apresentador do programa Balanço Geralalegou que sentiu fortes dores no peito e foi levado às pressas para o hospital Moriah, em Moema, São Paulo.

A Record se manifestou através de um comunicado e revelou que Gottino foi internado por precaução e realizará exames complementares.

"Reinaldo Gottino está com quadro estável no Hospital Moriah, em São Paulo. Os médicos resolveram, por precaução, internar o apresentador para fazer exames complementares. Ainda não há previsão de alta. Muito obrigado", diz a nota.

Willian Leite, que apresenta a versão do Balanço Geral no litoral, foi escolhido para ficar no lugar de Gottino.

Durante o programa ao vivo, o apresentador e Renato Lombardi (77) falaram sobre o problema de saúde do colega. "Gottino teve um probleminha", disse Lombardi. "Amanhã tá de volta e ele pediu pra eu cuidar do Balanço Geral", contou Willian.