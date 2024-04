Regis Danese revela dicas que deu ao filho, Brunno, para reality: 'Tenho que participar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Regis Danese celebra entrada do filho, Brunno, na segunda temporada do reality A Grande Conquista

Regis Danese (51) não esconde a animação em ver seu filho, Brunno Danese (25), como um dos 100 nomes que compõe o elenco da segunda temporada do reality A Grande Conquista (Record TV). Cúmplice do herdeiro, ele afirma que deu dicas para o primogênito ter sucesso no programa.

O cantor gospel afirma que não foi pego de surpresa com a notícia de que o filho irá competir pelo prêmio de R$ 1 milhão. Agora, Regis Danese está pronto para dar todo apoio ao primogênito. "Fiquei feliz por ele, como pai eu tenho que participar de seu sonhos."

Quanto às dicas, o músico afirma que o foco e equilíbrio dentro do reality foram os principais pontos durante a conversa. Danese conta que o filho tem um perfil competitivo, e que pode ser o campeão do programa se estiver firme em seu objetivo.

"Estou torcendo e acreditando muito, pois o Brunno é muito competitivo e acredito muito se ele manter o foco", acrescenta Danese. Nas redes sociais, o filho do artista já compartilha conteúdos e pede o apoio dos fãs e seguidores para a permanência no reality.

A segunda temporada de A Grande Conquistaestreia nesta segunda-feira, 22, às 22h30 na Record TV. Mariana Rios (38) deixa o posto de apresentadora e, agora, o reality segue sob o comando da jornalista Rachel Sheherazade (50), que participou de A Fazenda no ano passado.

Além de Brunno, nomes como Dona Geni, a mãe de Jaqueline Grohalski; Fábio Gontijo; Guipa; Kadu Rodrigues, o assessor de Deolane Bezerra; Liziane Gutierrez; Vini Sassone, do reality Ilhados com a sogra; e Aline Bina, irmã de Cezar Black, também integram o elenco.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BRUNNO, FILHO DE REGIS DANESE: