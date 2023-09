Regina Volpato namora? Apresentadora já falou sobre vida amorosa agitada

Relembre quando Regina Volpato abriu o jogo sobre vida amorosa e relação com o ex-marido

Regina Volpato (55), que consolidou a carreira como apresentadora na televisão, deixou a TV Gazeta em julho deste ano. Para além da profissão, ela também tem a vida amorosa agitada e não namora. Relembre quando a jornalista, que já foi casada, falou sobre curtir sua fase de solteira e abriu o jogo sobre a relação com o ex-marido.

"Às vezes me relaciono com alguém, mas na essência eu sou solteira. A vida de casada é maravilhosa, mas a de solteira é muito melhor. Sou muito livre para fazer as coisas e decidir meu destino. Em uma relação monogâmica, normalmente esse tipo de liberdade é tolhida, e eu não estou mais afim", contou Regina Volpato sobre a fase de solteira em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em março deste ano.

"Não fujo de nada, mas eu sei que eu não quero [casar]. Não me fechei, não tenho trauma nem nada disso. Estou sempre aberta. […] Não me sinto pressionada a me comportar como uma mulher de 54 anos. Não sei viver de outro jeito e não acho que preciso", acrescentou a apresentadora sobre seus relacionamentos.

Regina Volpato também compartilhou funciona a sua relação com o ex-marido: "Vivo muito bem com ele e com sua atual mulher. Término é sempre complicado, mas hoje nos damos bem mesmo. Todo mundo feliz com suas opções".

