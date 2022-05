Regina Duarte surge com a filha e o neto em nova foto

Regina Duarte aparece sorridente ao lado da filha, Gabriela Duarte, e do neto Frederico em dia especial

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 08h34

A atriz Regina Duarte (75) fez uma rara aparição nas redes sociais em uma nova foto em família. O registro foi feito pela filha dela, a atriz Gabriela Duarte (48), durante o Dia das Mães no último final de semana.

Nas imagens, Regina apareceu curtindo o dia feliz ao lado de seus familiares, incluindo a filha e o neto Frederico (11) – filho de Gabriela Duarte e Jairo Goldflus. “Nosso Dia das Mães foi uma delícia”, disse Gabriela na legenda do álbum de fotos.

Nos comentários, os fãs elogiaram a família reunida. “Que foto linda!”, disse um seguidor. “É impressionante, mas só consigover Helena e Eduarda de Por Amor. Adoro vocês”, escreveu outro. “Eu amo essa família”, declarou mais um.

Vale lembrar que Regina Duarte está longe das novelas desde o fim de Tempo de Amar, de 2017, na Globo. Gabriela Duarte também está fora da TV há alguns anos. O trabalho mais recente dela foi em Orgulho e Paixão, de 2018, na Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gabriela duarte (@gabidu)

Gabriela Duarte e a filha mais velha

Há poucos dias, Gabriela Duarte agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos com a filha mais velha, Manuela (15). As duas fizeram um ensaio em clima de Dia das Mães e surgiram com looks combinando. Porém, o que roubou a cena foi o tamanho de Manuela.

A filha da atriz mostrou que cresceu bastante nos últimos tempos e já está do mesmo tamanho de sua mãe. Assim, os fãs ficaram impressionados com o crescimento de Manuela e comentaram no post.

“A Manu mocinha já… A vida é um ciclo maravilhoso”, disse um fã. “Ela está enorme! Duas maravilhosas”, escreveu outro. “Que isso? Demorei horas para entender que a Manu já está desse tamanho”, comentou mais um.