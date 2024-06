Regina Duarte reage ao receber Pix dos fãs: 'Todo o valor'

Regina Duarte é surpreendida ao receber doações dos fãs por Pix e revela o que vai fazer com o dinheiro doado

A atriz Regina Duarte foi surpreendida com várias doações dos fãs por meio do Pix. Nas redes sociais, ela contou que várias transferências de valores foram feitas para sua conta bancária após a repercussão de um processo na justiça.

Com isso, a artista comentou que não vai ficar com o dinheiro dos fãs. Ela anunciou que vai doar a quantia para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

“Saiu uma nota na imprensa divulgando uma sentença sobre um processo que venho sofrendo. Hoje pela manhã fui surpreendida por vários Pix em valores diversos na minha conta bancária pessoal. Quero agradecer todo o cuidado, carinho, atenção e preocupação comigo. Porém, o processo ainda não terminou e meus advogados seguem trabalhando na minha defesa", disse ela.

E completou: "Informo que todo valor recebido em minha conta será somado e doado para seguir ajudando os voluntários no Rio Grande e as famílias de lá que foram afetadas pelas chuvas e enchentes. Agora, a ajuda de vocês será bem vinda através de orações, boas vibrações e pensamentos positivos. Gratidão".

Qual é o processo que Regina Duarte está envolvida?

A atriz Regina Duarte perdeu uma ação na justiça envolvendo a diretora de cinema Janaína Diniz Guerra, filha de Leila Diniz. O processo foi aberto após ela usar uma foto de Leila Diniz para defender a ditadura militar, mas a imagem tinha sido tirada do contexto original, que era um protesto contra a ditadura. Com isso, Duarte foi condenada a pagar uma indenização de R$ 74 mil para a filha da atriz.