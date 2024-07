Regina Duarte mostra momento especial com a neta: 'Foi incrível'

Aproveitando os dias em família, a atriz Regina Duarte mostrou fotos de um momento divertido com a neta, filha de Gabriela Duarte

A atriz Regina Duarte encantou os seguidores na última terça-feira, 9, ao compartilhar algumas fotos especiais de um momento em família. Em seu Instagram oficial, a artista contou que se divertiu com a neta, Manuela Goldfuss, filha de Gabriela Duarte, em uma tirolesa de um resort em São Paulo.

Esbanjando alegria, a veterana mostrou o quanto aproveitou o passeio com a primogênita de Gabriela. "Trechos de nosso encontro-família no último fim de semana. Meu Deus! Que delícia! Foi incrível me arvorar a descer pendurada", escreveu Regina Duarte na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos fãs da atriz deixaram mensagens carinhosas à família. "Esses momentos felizes criam memórias em nossos filhos e netos, e é o que realmente tem valor nessa vida!", disse uma internauta. "Caramba, que aventura. As fotos ficaram incríveis", declarou outra. "Eu amei ver tudo, nossa que lugar maravilhoso e que família linda que tens", falou uma terceira.

Além de Manuela Goldfuss, de 17 anos, Regina Duarte também é avó de mais seis netos: Frederico, de 13 anos, filho também da atriz Gabriela Duarte; João Ricardo e Theo, filhos de André Duarte; João, de 9, e Antônio, 8, filhos de João Gomez com a atriz Regiane Alves; e Isabel, de 7 meses, do atual relacionamento de João com a atriz Talita Younan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Talita Younan (@talitayounann)

Gabriela Duarte alfineta a Globo em defesa de Regina Duarte

A atriz Gabriela Duarte demonstrou o seu incômodo com a ausência de sua mãe, a atriz Regina Duarte, no especial em homenagem ao autor de novelas Manoel Carlos. A veterana não foi convidada para dar o seu depoimento, mesmo após ter interpretado três personagens Helena nas novelas do escritor.

Nas redes sociais, Gabriela alfinetou a emissora."Você que me segue aqui assistiu ao Tributo ao Manoel Carlos? É maravilhoso! Mas…", disse ela, que compartilhou trechos de uma crítica do jornalista Jeff Benício, do portal Terra.

No texto, o jornalista disse: "A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. Suscita ainda a impressão de hostilidade gerada entre extremos do espectro político. Esse apagamento (mal) disfarçado da artista provoca um ruído desnecessário que afeta a imagem da emissora".

E ainda completou: "O canal não era obrigado a convidá-la para gravar um depoimento inédito (também não chamou Vera Fischer, outra Helena espetacular), porém, tal atitude configura um desrespeito à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público das novelas".