Regina Casé relembra batizado do filho, Roque, em cinco religiões: ''Show de tolerância!''

Apresentadora e atriz Regina Casé posta registros antigos da cerimônia ecumênica de batizado do filho, Roque, que atualmente tem 8 anos

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 24, Regina Casé (68) usou suas redes sociais para recordar um momento especial para sua família!

Em seu feed no Instagram, a atriz compartilhou registros do batizado de seu filho caçula, Roque, que hoje tem 8 anos. Nas imagens, a artista aparece com o herdeiro, o marido, Estevão Ciavatta, a filha, Benedita Zerbini, e o genro João Pedro Januário.

A celebração foi feita em 2014 em seu sítio em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Na época, o pequeno tinha apenas 10 meses de vida e foi abençoado nas religiões católica, evangélica, judaica, budista e no candomblé. Os cantores Maria Bethânia, Caetano Veloso e Thiaguinho cantaram durante a cerimônia.

"O #TBT de hoje é de um dos dias mais bonitos e potentes das nossas vidas… A realização de um sonho: batismo do Roque. Foram cerimônias de 5 religiões diferentes!!! Olha só que show de tolerância!", começou escrevendo.

"Era muito lindo ver a pastora conversando com o rabino, o rabino com o babalorixá, o babalorixá com a monja budista, e todos eles almoçando alegremente com o padre da igreja católica. Que coisa linda! Como seria bom se todos, todos os dias fossem assim, né?", disse ainda ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre a tolerância religiosa. "Seria muito bom!!!! Porque será que algumas pessoas ainda perdem tempo com a intolerância religiosa???", "O verdadeiro ecumenismo", "Coisa de pisciana querer deixar todo mundo junto e unido hehehe te entendo, irmã!", "Não acredito em nada, mas não duvido da fé. Empatia sempre", disseram.

