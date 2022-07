Regina Casé recebe 'surpresa' da amiga Adriana Esteves, vestida de personagem de filme

Atriz e apresentadora Regina Casé compartilha visita inesperada que recebeu da amiga de longa data, Adriana Esteves

A apresentadora Regina Casé (68) recebeu uma surpresa de uma amiga de longa data na noite de domingo, 24, e dividiu o momento inusitado com os fãs nas redes sociais!

A atriz foi surpreendida por Adriana Esteves (52), que apareceu vestida com um pijama dos personagens minions no jardim de sua casa. As duas são vizinhas, e Casé fez questão de compartilhar a "invasão" da artista.

Em seu perfil no Instagram, Regina publicou um vídeo desmascarando a amiga. "Adivinha quem é???????

Quem tem uma vizinha que quando anoitece aparece de surpresa vestida assim no seu jardim??? É tão bom ter você aqui pertinho!!!! Te amo", declarou ela na legenda da postagem.

Em participação no Pipoca da Ivete, exibido no último domingo, 24, Regina recordou icônica personagem de Adriana ao falar sobre seu novo papel nas telinhas, a vilã Zoé de Todas As Flores, novela do Globoplay. "Uma monstra, gente. Lembram da Carminha? Perto da minha personagem, ela é uma fofa. Uma peste", revelou a artista sobre o folhetim de João Emanuel Carneiro, que tem estreia prevista para outubro.

Regina Casé celebra amizade com Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Recentemente, Regina Casé celebrou sua amizade com Adriana Esteves e Vladimir Brichta (46). Na imagem, ela aparece curtindo uma noite especial com os amigos, enquanto eles apareciam coladinhos, dando largos sorrisos. "Adriana e Vlad além de parceiros incríveis, colegas de trabalho tão generosos são nossos vizinhos queridos! Como eu gosto desses dois! E ainda por cima são lindos demais, né gente? Lindos como essa vista deslumbrante do Rio lá atrás!", escreveu a famosa.

