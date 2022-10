Regina Casé emociona internet com linda homenagem para Paulo Gustavo

Apresentadora e atriz Regina Casé celebra data que seria aniversário de comediante Paulo Gustavo

Neste sábado, 29, a atriz e apresentadora Regina Casé (68) emocionou seus seguidores ao surgir em suas redes sociais fazendo uma linda homenagem para o comediante e ator Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado, devido a complicações causadas pela Covid-19.

“Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo! @dealucia66 @juamaral00 contem sempre comigo!”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Nas fotos, Regina aparece junto de Paulo em momentos lindos, em viagens, até com os filhos do ator.

Nos comentários, amigos e seguidores de Regina se encantaram com a homenagem feita pela atriz. “Te amo Regina!”, escreveu Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo. “Obrigada, Regina. Te amo”, disse Dona Déa Lúcia, mãe do ator.

Veja a publicação de Regina Casé fazendo homenagem para Paulo Gustavo:

Regina Casé celebra sucesso em 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé usou as redes sociais na segunda-feira, 24, para comemorar o sucesso de seu novo trabalho nas telinhas, a novela Todas As Flores!

"É bom começar a semana com uma nota 10, né? Dá aquele gás para encarar a ralação… Queria agradecer, não só por isso, mas pela montanha de mensagens carinhosas que vieram de todos os lados: no Twitter, aqui no Insta, no WhatsApp, dos amigos, dos desconhecidos", começou escrevendo. "Pra mim está sendo um desafio muito grande, e esse reconhecimento de vocês tá fazendo a maior diferença! Obrigada mesmo, do fundo do meu coração. “Beijinho” da Zoé", disse ainda.