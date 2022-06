Regina Casé e Estevão Ciavatta driblam compromissos e fazem encontro especial no meio da semana: ''Pra não ficar muito tempo longe…'''

Regina Casé e Estevão Ciavatta aproveitaram uma brechinha na agenda para se encontrarem em um jantar super especial

Nesta quinta-feira, 9, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com o marido, Estevão Ciavatta (54).

Os dois estavam cheios de compromissos, mas driblaram todos eles e arranjaram um tempinho livre na agenda para se encontrarem durante um jantar romântico.

A atriz então publicou em suas redes um belo clique onde exibe seu amado, enquanto eles admiravam um lindo pôr do sol diretamente de uma lage.

Na legenda, Regina falou com carinho do momento: "Yoyô e a Baia de Todos os Santos. Eu tava trabalhando no Rio, ele em Porto Seguro. Marcamos esse encontro aqui no meio dos corres, pra não ficar muito tempo longe… Olha só o por do sol que tava esperando a gente aqui em casa!".

Ao ver o post, Estevão não perdeu tempo e deixou seu comentário: "Que bom que a gente chegou, nós dois morrendo de saudades da Bahia".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que casal!", disse um. "Lindos!", falou outro. "Que demais!", escreveu um terceiro.

