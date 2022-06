Regina Casé celebra aniversário do neto, Brás, com bela homenagem: ''É um amor doido de enorme!''

Regina Casé fez uma linda homenagem para celebrar a chegada dos 5 anos do neto, Brás

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 10h33

Neste sábado, 25, a casa de Regina Casé (68) está em festa! Isso porque o neto da atriz, Brás, está completando 5 aninhos de vida!

A artista então publicou um vídeo especial, onde ela exibe inúmeros momentos que viveu com o pequeno, desde que ele era pequenininho, até os dias atuais, mostrando toda a conexão do pequeno com a família e com a natureza.

Na legenda, a vovó babona fez uma linda homenagem para o menino: "No dia 25 de junho de 2017 recebi nos braços um presente que eu queria tanto, pedia tanto, sonhava tanto, mas que nunca imaginei que seria tão maravilhoso! O BRÁS!"

"A gente tem uma conexão tão forte que ouço ele me chamar: —Yayá… Mesmo a kilometros de distância! E eu venho correndo! Ouço ele dizer: —Vovó Yayá... mesmo que ele nem mexa os lábios…", continuou ela.

Por fim, ela se derreteu: "Adoro que ele adora as minhas plantas e, adoro seu senso de humor, a gente ri muito juntos! É um amor doido de enorme! Gigante! Obrigada Benedita e João Pedro Januario pela felicidade que é o Brás na minha vida! Feliz aniversário! Brasuco! Cebolão do meu coração!".

