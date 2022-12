Regina Casé aproveita folga para curtir noitada: ''Meu lugar é no samba''

Atriz Regina Casé compartilha vídeo mostrando seu samba no pé ao aproveitar folga das gravações da novela 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé (68) mostrou nas redes sociais que também tem habilidade para a dança e caiu no samba em folga do trabalho!

Na manhã desta terça-feira, 06, a artista, que vive a vilã Zoé na novela Todas As Flores, original do Globoplay, aproveitou o seu tempo livre das gravações para curtir noite de muito samba no pé.

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a apresentadora aparece sambando ao lado de passistas em ensaio para o Carnaval 2023 da escola de samba Mangueira.

"Eu deveria ter ficado o dia inteiro deitada descansando, já que estou gravando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 11 horas por dia! Mas, meu lugar de descansar não é na cama, meu lugar é NO SAMBA!", escreveu Regina Casé ao legendar a publicação.

Confira Regina Casé arrasando no samba:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé mostra encontro com elenco de 'Todas As Flores'

Regina Casé usou as redes sociais recentemente para compartilhar o encontro especial com parte do elenco de Todas As Flores!

Comemorando o sucesso da primeira novela original Globoplay, escrita por João Emanuel Carneiro, a artista surgiu ao lado de Fabio Assunção (51), Humberto Carrão (31), Sophie Charlotte (33), Letícia Colin (32) em fotos cheias de amor publicadas em seu feed no Instagram e aproveitaram para trocar declarações ressaltando o talento e amizade que construíram.

“A gente vive JUNTO, a gente se dá BEM, não desejamos MAL a QUASE ninguém…” Que elenco maravilhoso! Unido, cúmplice, generoso, dedicado, aplicado, estudioso, que pensa o tempo todo no TODO!!! Sempre um cuidando do outro, apaixonados querendo fazer bonito mesmo nos dias mais duros de muito trabalho! O gnocchi desse mês lá em casa virou agradecimento e celebração desse sucesso incrível na nossa novela #todasasflores", iniciou ela.

