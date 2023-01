Regiane Alves comenta sobre semelhança com aluna da USP acusada de golpe

Atriz Regiane Alves brinca ao ser comparada com aluna da USP que roubou dinheiro de formatura

A atriz Regiane Alves (44), que está no ar na nova novela das sete da Globo, Vai na Fé, divertiu os seguidores ao comentar sobre a semelhança com aluna da USP que foi acusada de golpe recentemente.

Em sua conta no Twitter, a artista levou com bom humor os comentários comparando sua aparência com a estudante de Medicina da universidade que roubou o dinheiro da formatura da turma, Alicia Muller Veiga, de 25 anos.

"Reforçando aqui que não tenho nada a ver com essa história de dinheiro de formatura da USP KKKKK", brincou Regiane na publicação.

Os fãs também entraram na brincadeira e se divertiram ao recordar o trabalho da atriz na novela Mulheres Apaixonadas (2003), na qual vivia a malvada Dóris. "Pra quem já roubou joias e fez o que fez com os avós, eu não me espantaria. Teu passado te condena kkkkk", "Não sei não, hein? Como confiar em alguém que batia nos avós?", "Pra quem roubava a própria família... Roubar dinheiros dos amigos é de menos. Vi que as chineladas não deu em nada mesmo", comentaram os seguidores.

Regiane Alves brinca com semelhança com aluna que roubou dinheiro de formatura:

Reforçando aqui que não tenho nada a ver com essa história de dinheiro de formatura da USP KKKKK — Regiane Alves (@RegianeAlves) January 23, 2023

Doris fazendo escola ...rsrsrsrs pic.twitter.com/79IYfxSdZc — Quero voltar a ser classe C (@Katia_black4c) January 23, 2023

É o laboratório de alguma vilã q vc vai fazer pic.twitter.com/PRvfkphL86 — Vera Verão (@pramim_chega) January 23, 2023

Regiane Alves interpreta terceira personagem Clara de sua carreira

A atriz Regiane Alves, que passou um tempo fora das telinhas, contou sobre seu novo papel em Vai na Fé, novela das 19h da Globo que estreou em 16 de janeiro.

Durante coletiva de imprensa da novela, a atriz contou que esta é sua terceira personagem Clara. "Já posso pedir música no Fantástico. Espero que ela seja tão incrível quanto as outras. A primeira foi em Fascinação, em 1998, uma novela do Walcyr (Carrasco) e, depois, estreando a trilogia do Maneco", contou.

Ela então explicou como é a nova Clara: "É uma história muito real. Ela vem de uma depressão pós-parto, há uma simbiose estranha dentro dessa família, um marido que a oprime, uma autoestima abalada. É um feminino que é uma parte da sociedade, uma mulher que é submissa ao homem, não se sente encorajada".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!