Recente reforma e pode ser alugado: veja como é o rancho de Bruno Gagliasso

O ator Bruno Gagliasso compartilhou com seus seguidores o resultado da reforma do lago no seu rancho com Giovanna Ewbank, que fica em Membeca, na região serrana de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Ele contou que todo o sistema de filtragem e equipamentos do local foram trocados e o processo foi feito do zero.

"É impressionante. Eu sou apaixonado pelo meu lago. Ele foi construído há dois anos pela galera de São Paulo. E no final do ano passado eu senti que ele estava precisando ser revitalizado", disse o ator no vídeo publicado. E acrescentou: "Queria muito dar um upgrade nele. E ficou assim. O resultado desse trabalho ficou incrível. Meu lago está zero, está cristalino. O meu lago está novo, impecável".

Antes de passar pelo processo de revitalização, o local tinha 260 m², uma profundidade de 1,50 m e um paisagismo espalhado por 1.500 m². Ele se inspirou no Lago Malawi, um dos maiores lagos naturais do mundo, como uma homenagem aos seus filhos adotivos, nascidos neste país africano.

Seis suítes

Além do lago de águas cristalinas, o Rancho da Montanha de Gagliasso também apresenta outros encantos. Com cerca de 260 mil m² de terreno, o local conta com seis suítes, que podem acomodar até 14 pessoas. Os quartos possuem vistas panorâmicas das montanhas e banheira externa.

O rancho também tem churrasqueira, forno de pizza, gerador, piscina climatizada, sala de ginástica, playground, quadra de beach tennis e sauna. Além de diversas árvores que foram plantadas ali e muitos animais. As informações são do portal Extra.

Além de proporcionar momentos de lazer em família, o local também está disponível para locação. É possível alugá-lo por temporada por meio das corretoras de imóveis Mahnai e Matueté Villas. De acordo com informações disponíveis nos sites das empresas, o valor da diária começa em cerca de R$ 12 mil e pode chegar a mais de R$ 24 mil durante o período de Réveillon.