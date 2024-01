Rebeca Abravanel colecionou momentos marcantes durante a gestação; relembre

Rebeca Abravanel chamou a atenção da web nesta quarta-feira, 31, com a notícia do nascimento do seu filho com Alexandre Pato

Rebeca Abravanel chamou a atenção da web nesta quarta-feira, 31, com a notícia do nascimento do seu filho com Alexandre Pato, Benjamin, no dia 12 de janeiro. Desde o anúncio da gravidez, a apresentadora e empresária colecionou momentos marcantes durante a gestação; relembre.

Em setembro de 2023, a gravidez de Rebeca Abravanel foi revelada pelo colunista Leo Dias, que confirmou a notícia com Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos. Poucos dias após o anúncio, a apresentadora fez sua primeira aparição com a barriguinha de grávida começando a aparecer. Nas redes sociais, a irmã da empresária, Patricia Abravanel, mostrou fotos das duas em um estúdio de gravação e a silhueta de Rebeca Abravanel chamou a atenção dos internautas.

Outro momento que marcou o período de gestação de Rebeca Abravanel foi a revelação do sexo do bebê . Durante o Teleton, programa do SBT que reúne time de celebridades para arrecadar doações em prol da AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, Rebeca Abravanel surpreendeu o público com um chá revelação. A filha de Silvio Santos prometeu que revelaria o sexo do bebê se 18 milhões de reais fossem arrecadados. Com a meta superada, ela revelou ao público que esperava um menino.

Leia também: Equipe de Neymar se pronuncia após húngara afirmar ter uma filha do atleta