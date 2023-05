Reataram? Após polêmicas, João Gomes é visto com a ex, Ary Mirelle

Após polêmica com sua mãe em meio a término do namoro, cantor João Gomes e a ex, Ary Mirelle, são flagrados juntos em restaurante

Após polêmica com sua mãe em meio ao término de namoro, o cantor João Gomes (20) foi visto com a ex-namorada, a estudante de enfermagem Ary Mirelle (21).

O fim do relacionamento foi anunciado por Gomes no dia 13 de abril nas redes sociais. O perfil de fofocas Gossip do Dia foi quem compartilhou o flagra dos dois juntos na noite de terça-feira, 09. Nas imagens, os dois aparecem juntinhos em mesa de restaurante com outros amigos.

Recentemente, rolaram rumores de que os jovens estavam juntos novamente depois de Ary acompanhar uma gravação do cantor na cidade de Petrolina, em Pernambuco.

Vale lembrar que João Gomes enfrentou momentos delicados recentemente. A mãe do artista, Kátia Gomes, recebeu muitas críticas após falar mal da ex-nora. Durante participação em um podcast, ela chegou a dizer que a Ary Mirelle é imatura e preguiçosa.

Em meio às últimas polêmicas, Kátia postou um vídeo falando que tentaram derrubar sua conta, pois a verdade não é aceita por muitos. João Gomes deixou um comentário na publicação de Kátia, pedindo para ela apagar. "Se eu fosse a senhora, apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu...", disse ele no Instagram. Os internautas saíram em defesa de João por conta da exposição desnecessária de sua mãe.

Confira o flagra de João Gomes com a ex, Ary Mirelle:

João Gomes faz desabafo após término do namoro

Na última sexta-feira, 05, o cantor João Gomes usou as suas redes sociais para desabafar sobre as polêmicas em que está envolvido após o término de seu relacionamento com a estudante de enfermagem, Ary Mirelle, de 21anos, com quem se relacionou durante cinco meses.

Em sua conta no Instagram, ele foi sincero ao compartilhar com o público o processo delicado que está enfrentando. "Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também... Quem sabe assim eu plante o bem...", declarou.