Real Madrid corta Faustão de foto e os fãs defendem o apresentador

Faustão curtiu um almoço especial com jogadores de futebol, mas foi cortado de uma foto compartilhada pelo time Real Madrid

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 11h59

O time de futebol Real Madrid recebeu uma onda de comentários de torcedores brasileiros ao cometer uma gafe nas redes sociais. Isso porque o perfil do time nas redes sociais cortou o apresentador Faustão de uma foto dele com os jogadores de futebol Rodrygo, Vinícius Junior e Kaká.

A imagem foi feita durante um almoço com os atletas e o apresentador em São Paulo e a imagem viralizou nas redes sociais. Porém, o Real Madrid ignorou a presença de Faustão na imagem e o tirou da foto sem a menor cerimônia. Rapidamente, os internautas perceberam a gafe do clube e começaram a fazer comentários em defesa do apresentador.

“Faustão merece respeito. Por que cortaram o apresentador da foto?”, disse um fã. “Cortou o Faustão na cara dura, Real Madrid”, escreveu outro. “Mostra o Faustão”, declarou mais um. “Sem Faustão, sem like”, declarou mais um.

