Rayanne Morais abre o jogo sobre traições de Latino: ‘Não tem como mentir’

A atriz Rayanne Morais surpreendeu ao falar abertamente sobre ter sido traída durante o relacionamento com o cantor Latino

A atriz Rayanne Morais relembrou o seu relacionamento com o cantor Latino em uma entrevista. Ela esteve no podcast Papagaio Falante e contou sobre a separação do casal pouco tempo após o casamento em 2014. Ela disse que descobriu duas traições enquanto estavam juntos, que tiveram como frutos dois filhos dele.

"Eu casei e descobri que o homem tinha feito um Matheus e uma Valentina. Um tinha 2 meses de nascido, e outro um mês. Enquanto eu estava fazendo o casamento, ele estava fazendo filho. Ele fez dois. Eu não sabia, aí descobri depois", disse ela.

E completou: "O bom é que matemática é exata, né? Não tem como ele mentir nisso, porque Tem o Matheus e a Valentina, que é só pegar a idade desde que você vai ver que eles nasceram antes de eu me casar. Ele fez dois filhos enquanto estava casando comigo".

Então, ela declarou: "Eu provo que fui corna. Tenho prova que eu fui corna. Latino é bom para ser amigo, não para ser mulher".

O atual casamento de Rayanne Morais

O ator Victor Pecoraro e a atriz Rayanne Moraisse casaram em agosto de 2023 no Rio de Janeiro em uma cerimônia intimista e sofisticada. Os dois mostraram fotos inéditas e o vídeo de como foi a celebração religiosa.

Nas fotos, eles apareceram sorridentes e com seus looks elegantes durante o grande dia. Logo depois, eles também mostraram o vídeo com vários momentos da cerimônia e a emoção deles neste momento especial.

Inclusive, ele mostrou como foram os seus votos para a amada. “Eu quero ser a melhor pessoa na sua vida, nos momentos bons e ruins.que a gente tenha muita alegria vivendo juntos, fazer da nossa memória um tesouro no céu. Eu quero ser um pedacinho do céu nessa terra ao seu lado. Eu agradeço Jesus por ter colocado você na minha vida. Você é mais do que eu mereço, pode ter certeza. Obrigada por tudo, eu te amo. Conta comigo até Jesus voltar”, disse ele.

Por sua vez, ela respondeu: “Que possamos ser a luz. Eu te amo para todo o sempre. Obrigada por ser um pedacinho do céu aqui na terra todos os dias, você alegra os meus dias”.