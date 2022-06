Raul Gazolla relembra 'mico' em cena de romance com Christiane Torloni

Raul Gazolla conta perrengue ao gravar cena de romance em dia frio com Christiane Torloni para novela

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 13h20

O ator Raul Gazolla relembrou um perrengue em uma gravação ao lado da atriz Christiane Torloni. Ele contou que os dois pagaram mico ao gravar cena de romance em um rio durante um dia muito frio.

O episódio aconteceu na época em que contracenaram na novela Kananga do Japão, da extinta TV Manchete, em 1989. "Foi o pior momento da minha vida, porque a gente gravou no inverno, de noite, no rio morto [localizado] no Recreio dos Bandeirantes. A cena teve que parar porque a Christiane perdeu a continuidade de cor dos lábios, ficou roxo, e a cara pálida. A gente rolando entre a areia e água, passando mal de frio, fingindo que estava transando, foi o maior mico da minha vida", disse ele no podcast Inteligência LTDA.

Além disso, Gazolla surpreendeu ao opinar sobre as cenas de sexo na novela e disse que não existe a possibilidade de ter uma ereção.

"Meu irmão, não existe possibilidade, no meu ponto de vista, no meu caso. Dentro do estúdio não tem menos do que 30, 40 pessoas, se você sentir tesão e ficar ereto, para tudo e vai fazer filme pornô porque você é o cara! Não tem como... Você não tá pegando a mulher, ela não é tua mulher, é tua amiga. É [algo] técnico. Não tem condições de ter tesão. Você fica constrangido. A probabilidade de eu não me excitar é de 99%", declarou.

Raul Gazolla relembra como conheceu Daniella Perez, que faleceu há quase 30 anos

O ator Raul Gazolla foi casado com a atriz Daniella Perez, filha de Gloria Perez. Ele relembrou quando os dois se conheceram. "Conheci a Dani em 1989. Ela era bailarina ainda, não era atriz. Em fazia 'Kananga do Japão" e Christiane Torloni, que era meu par na trama, ia dançar na novela com o Carlinhos de Jesus. O autor então escolheu uma bailarina para dançar comigo e a escolhida foi a Daniella. Quase não falei dessa história e acho que é muito boa. Eu sonhava com ela desde a adolescência. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei: 'Meus Deus, é ela'. Eu sonhava com aquela figura, com aquela aparência física. Eu me encantei e logo depois me apaixonei", declarou.

E ele também contou sobre o casamento deles. "Tivemos uma vida muito intensa e muito boa. Ela era a mulher da minha vida. Chamei a Dani para morar comigo, mas ela disse que a gente precisava casar antes. Marquei então o cartório e não falei nada para ela. No dia do casamento, acordei ela e pedi para ela colocar o vestido que a gente tinha comprado junto em Los Angeles, nos Estados Unidos, e falei: 'a gente vai casar hoje, depois a gente faz festa, casa no religioso...'. Chamei dois amigos para serem testemunhas e depois levei a certidão para a Glória falando que eu e a filha dela íamos morar juntos. A Glória ficou chateada. Imagina, não ser convidada para o casamento da filha. Mas hoje nós temos uma ligação muito forte, que trancende qualquer coisa", disse ele.