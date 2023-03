Rapper norte-americano é acusado de assassinar os próprios avós

Rapper Woozy The Goat é detido após chegar ensanguentado em hospital psiquiátrico nos EUA

O rapper Davionne McRoberts (25), mais conhecido como Woozy The Goat, foi detido na última quarta-feira, 22, após ser considerado suspeito de assassinar seus próprios avós, Kathy (58) e Donald McRoberts (71), nos Estados Unidos da América.

Na última noite de terça-feira, 21, o casal de idosos foi encontrado morto em sua casa, na cidade de Troy, no Missouri, nos Estados Unidos da América, depois de um familiar pedir para que a polícia local checasse se os dois estavam bem, visto que não conseguia falar com eles pelo telefone e não tinha carro para fazer uma visita ao casal.

Depois de que os corpos dos dois foram encontrados, o rapper foi listado como suspeito, e as buscas pelo cantor começaram a ser feitas na região com a ajuda de drones, com a foto de Davionne divulgada na televisão e redes sociais. Horas mais tarde, ele apareceu completamente ensanguentado em um hospital psiquiátrico, buscando intervenção voluntária. Com a polícia comunicada, Woozy segue sob custódia. A polícia aponta para um surto mental.

