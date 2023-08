Rapper Lil Tay, de 14 anos, revela estar viva; entenda o ocorrido

Morte de rapper adolescente, Lil Tay, foi comunicada no Instagram oficial da influenciadora

A rapper e influenciadora digital Lil Tay, de 14 anos de idade, revelou estar viva! Nesta última quarta-feira, 9, foi noticiado em seu perfil oficial no Instagram que a jovem e seu irmão, Jason Tian, teriam morrido. Porém, nesta quinta-feira, 10, a artista contou ao site norte-americano de fofocas, TMZ, que seu perfil havia sido hackeado e que outras pessoas foram responsáveis pela falsa informação.

“Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente com o coração partido e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumatizantes”, desabafou a influenciadora digital, que ganhou sucesso na internet através de vídeos quando tinha nove anos de idade.

“O dia todo de ontem fui bombardeada com intermináveis ​​telefonemas comoventes e chorosos de entes queridos enquanto tentava resolver essa bagunça”, revelou a cantora de hip hop, que hoje, acumula cerca de 3,3 milhões de seguidores nas redes sociais, mas não postava nada desde 2018.

Segundo informações do TMZ, Lil Tay agradeceu à Meta, empresa de Mark Zuckerberg, dona do Instagram, por ter conseguido recuperar seu perfil no aplicativo. “Minha conta do Instagram foi comprometida por terceiros e usada para espalhar informações e rumores chocantes sobre mim, a ponto de até meu nome estar errado. Meu nome legal é Tay Tian, ​​não 'Claire Hope”, afirmou a jovem.

Entenda o que aconteceu

Na última quarta-feira, 9, Lil Tayhavia sido dada como morta em suas redes sociais, alegando que seu irmão também teria morrido. Procurada pela imprensa estadunidense, a polícia de Vancouver e a de Los Angeles, lugares onde a jovem morou, afirmaram não ter registros das mortes.

Tay Tian havia sido vítima de uma briga entre seus pais por conta de sua custódia e Jason chegou até mesmo a fazer uma vaquinha online pedindo recursos para poder ajudar a mãe, Angela Tian, a lutar judicialmente contra o pai, Christopher Hope.

“É com o coração pesado que compartilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica de nossa amada Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Este resultado foi totalmente inesperado e nos deixou em estado de choque”, começou o comunicado. “A morte de seu irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante esse período de imensa tristeza, pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos essa perda avassaladora, pois as circunstâncias em torno da morte de Claire e de seu irmão ainda estão sob investigação”, finalizava.

