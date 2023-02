Rafaella Santos se pronuncia pela primeira vez após ser criticada no Carnaval: "Não estava segura!”

Rafaella Santos, irmã de Neymar, se pronunciou pela primeira vez após receber críticas por seu físico durante o Carnaval

A irmã de Neymar (31), Rafaella Santos (26), se pronunciou pela primeira vez nesta terça-feira, 28, após ser criticada pelos internautas e acusada de usar photoshop em suas fotos nas redes sociais.

Em um vídeo curtinho compartilhado nos Stories de seu Instagram, a musa abriu o jogo com os seguidores e revelou que durante o desfile de Carnaval ela não estava se sentindo segura com o seu corpo, pois havia passado por uma lipoaspiração algumas semanas antes do evento.

“Como todo mundo sabe, eu estava vindo de uma cirurgia fazia poucos dias, não estava me sentindo segura no carro, não estava me sentindo segura com a roupas, mas eles fizeram eu me sentir super segura”, iniciou ela.

Na sequência, a morena agradeceu o apoio dos organizadores e confessou que o afeto recebido foi de fato essencial para ela conseguir entrar na avenida.

"Vim enaltecer o Wal Machado, que fez a minha fantasia para o Salgueiro. A fantasia estava incrível. O Salgueiro me recebeu muito bem. Eles fizeram eu me sentir muito bem em cima do carro. Ao presidente, a comunidade que deu todo o apoio a minha volta e ao Wal, um grande beijo e obrigada pelos elogios", completou.

Desabafo!

Na última semana, após receber críticas por sua participação durante o Carnaval, Rafaella Santos usou as redes sociais para fazer um post enigmático.

Isso porque os internautas repararam grande diferença entre as imagens que ela publica em seu Instagram e os registros feitos durante o desfile na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

"Deus tirou tudo de Jó, depois devolveu tudo em dobro! Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que nem vai aguentar, mas no final Deus honra!", disse ela ao compartilhar uma imagem com a frase em seu Instagram.