Rafaella Santos revela truque de beleza após ser massacrada nas redes sociais: “É fácil!"

Dona de madeixas loiras belíssimas, Rafaella Santos (27) finalmente revelou seu segredo para manter o cabelo sempre hidratado e produzido.

Em uma selfie postada em sua conta no Instagram, a irmã de Neymar (31) surgiu com um visual diferenciado: um coque com trancinhas nas mechas.

Isso porque a beldade contou que o penteado é o truque que ela utiliza para manter o cabelo arrumado sempre que acorda.

"Estou na vibe de trancinhas no cabelo, faço para dormir também e acordar com o cabelo super ondulado, estilo praia, sabe? Depois vou ensinar para vocês o passo a passo, é super fácil e combina com qualquer ocasião, principalmente para dormir", legendou a publicação em que mostra o penteado.

Vale lembrar que recentemente Rafaella Santos se pronunciou pela primeira vez após ser criticada pelos internautas e acusada de usar photoshop em suas fotos nas redes sociais.

Após receber críticas por sua participação durante o Carnaval, Rafaella Santos usou as redes sociais para fazer um post enigmático.

Isso porque os internautas repararam grande diferença entre as imagens que ela publica em seu Instagram e os registros feitos durante o desfile na Marquês de Sapucaí no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

"Deus tirou tudo de Jó, depois devolveu tudo em dobro! Vai doer, vai machucar, vai te destruir, você vai achar que nem vai aguentar, mas no final Deus honra!", disse ela ao compartilhar uma imagem com a frase em seu Instagram.